Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi
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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi

18.03.2021 00:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:40

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 6 Mart'tan bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, ülkenin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cesur liderimizi kaybettik" sözleriyle Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hassan, Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söylerken, ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Kovid-19'a yakalandığı ileri sürülmüş, Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu. Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti. Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi
Haber Yorumları (1)
TANZANYA: Öldürdüler kesin adami, ülkesine sahte pandemiyi uygulamadi diye.
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