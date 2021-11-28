Tanzanya'da üç çocuk deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldü - Haberler
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Tanzanya'da üç çocuk deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldü

Xinhua - Haberler | Dünya
Tanzanya'da üç çocuk deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldü

Tanzanya polisi Cumartesi günü, Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde bulunan Pemba Adası'nda aynı aileden üç çocuğun deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldüğünü açıkladı.

Pemba Kuzey Bölgesi Polis Müdürü Juma Sadi, Cuma günü yaşanan olayda deniz kaplumbağası eti yiyen 22 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"Hastaneye kaldırılanların ikisi çocuk ve durumları da kritik" diyen Sadi, deniz kaplumbağası etinin zehirli olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Polis müdürü, deniz kaplumbağası etinden alınan örneklerin test edilmek üzere ilgili makamlara gönderildiğini söyledi.

Pemba Adası'nda daha önce de deniz kaplumbağası eti tüketimi nedeniyle benzer ölüm vakaları yaşanmıştı.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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