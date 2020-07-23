Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
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Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu

Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövdüğü iddiasıyla mahkemelik oldu. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Tansu Çiller kimdir? Mert Çiller kimdir? Zeynep Çiller kimdir?

Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
23.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:59

Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin yankıları sürerken eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sözcü gazetesinde yer alan haberde; kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi.

Dava dilekçesinde Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı: Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. İddiaya göre son dönemlerde Mert Çiller, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.

TANSU ÇİLLER'İN OĞLU MERT ÇİLLER HAKKINDA BOMBA İDDİA

5 Mayıs'ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu.Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat'ı araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti.

Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu

TANSU ÇİLLER DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda 'Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı. Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu

5 Mayıs 2020 tarihli darp raporu boşanma dilekçesinde şöyle yer aldı;

- Sağ parieltalde 2×3 santim boyutunda hematom,

- Boyun ön yüzde solda 1 cm yüzeysel çizik,

- Sol üst kol dış yan yüzde yaklaşık 10×10 cm hematom ve ekimoz alanı var.

- Sağ üst koldış yan yüzde 2 adet yaklaşık 10×5 cm boyutlarında hematom ve ekimoz alanı var.

- Sol köğrücük kemiği altında yaklaşık 1×3 cm boyutunda ekimoz alanı var.

- Sol omuzda 2×1 cm boyunda ekimoz alanı var.

- Sağ memede al lateral bölgede 2×1 cm boyutunda ekimoz ve yüzeysel sıyrık var.

- Sol meme lateral alt bölge 2 cm yüzeyel çizik var. Sağ üst bacak dış yüzde yaklaşık 5×2 cm boyutunda 2 adet ekimoz alanı var.

- Sol üst bacak dış yüzde 5×3 cm ve 2×2 cm boyutunda ekimoz alanı var.

- Sağ tibia ön yüzde yaklaşık 2×3 cm boyutunda tespit edildi.

TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Tansu Penbe Çiller (24 Mayıs 1946, İstanbul): Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı.

MERT ÇİLLER KİMDİR?

ZEYNEP ÇİLLER KİMDİR?

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