Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri unutmadı
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Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri unutmadı

27.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:37
Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri unutmadı

Mardin'de bulunan Tansaş giyim mağazaları, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Mardin'de bulunan Tansaş giyim mağazaları, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri de unutmadı. Köy okullarında tüm kademelerde başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte kolları sıvayan Tansaş giyim mağazaları, maddi durumu düşük öğrencileri belirledi. Yapılan çalışmanın ardından mağaza yöneticileri, içinde ceket, gömlek, etek ve pantolondan oluşan giyim paketleri hazırladı. Tansaş giyim mağazası yetkilileri tarafından alınan hediye paketleri maddi durumu düşük köy okulu öğrencilerine dağıtıldı.

Hediyelerini alan öğrenciler, mağaza yetkililerine teşekkür etti. - MARDİN

Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri unutmadı
Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 10:40:16. #1.14#
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