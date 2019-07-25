Tanrıverdi Başkan Turanlı'yla bir araya geldi

Hizmet-İş Sendikası Kurucu Onursal Genel Başkanı, AK Parti 22., 23., 24. Dönem Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yla bir araya geldi.

AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi beraberinde Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Başkan Turanlı'nın dayısı Dengir Mir Mehmet Fırat için dua edip taziyelerini iletti. Tanrıverdi 31 Mart Yerel Seçimlerde başkanlığı kazanan İbrahim Yusuf Turanlı'ya 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Turanlı, nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA