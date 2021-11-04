Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tanker, yangında kullanılmaz hale geldi. Yola saçılan asit maddesi nedeniyle trafiğe kapanan yol 8 saat sonra temizlenerek yeniden açıldı. Tanker şoförü Muhittin Bilgen (45), aracının birden alev aldığını ifade ederek, "İmdatları çekip kendimi zor attım. Araç geri geri kaçmaya başladı ve devrildi bu arada komple tanker alev topuna döndü" dedi.

Emet ilçesine giden Muhittin Bilgen yönetimindeki sülfürik asit yüklü tanker, dün saat 22.00 sıralarında Domaniç-İnegöl kara yolunun 19'uncu kilometresine geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Bilgen, aracı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangında tanker geri kayarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ancak yola saçılan sülfürik asit nedeniyle Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.