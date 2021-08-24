Tanker Garajı Yoluna Bin 100 Ton Asfalt Serildi
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Tanker Garajı Yoluna Bin 100 Ton Asfalt Serildi

Tanker Garajı Yoluna Bin 100 Ton Asfalt Serildi
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Tanker Garajı Yoluna Bin 100 Ton Asfalt SerildiYaz Döneminde Toplam 14 Bin 620 Ton Asfalt AtıldıBaşkan Serkan Acar, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İncelediAliağa Belediyesi yaz ayı başında Çıtak Mahallesi'nden başlattığı 2021 yılı asfaltlama çalışmalarını tanker garajı bölgesinde sürdürdü.

Tanker Garajı Yoluna Bin 100 Ton Asfalt Serildi

Yaz Döneminde Toplam 14 Bin 620 Ton Asfalt Atıldı

Başkan Serkan Acar, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Aliağa Belediyesi yaz ayı başında Çıtak Mahallesi'nden başlattığı 2021 yılı asfaltlama çalışmalarını tanker garajı bölgesinde sürdürdü.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program dahilinde hareket eden ekipler, kent genelinde deforme olmuş tüm cadde ve sokaklara sıcak asfalt serimi yaparak yolları yaya ve araç trafiği için konforlu hale getiriyor. Yaz döneminde başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklar, Siteler Mahallesi 493 ve 500 sokak ve son olarak da tanker garajı yoluna toplam 14 Bin 620 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

TANKER GARAJI YOLU MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTURULDU

Belediye ekipleri, program dahilinde Necmettin Giritlioğlu Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan ve tanker giriş çıkışını sağlayan yolun asfalt serimini gerçekleştirdi. İlk etapta 620 metre uzunluğundaki yolun tamamının altyapısı asfalt dökümüne hazır hale getirildi. Sıcak asfaltla kaplanan yol, modern bir görünüme kavuşturuldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bin 100 ton sıcak asfalt seriminin yapıldığı çalışmaları yerinde inceledi.

ASFALT SERİMİ PROGRAM DAHİLİNDE DEVAM EDECEK

Belediye Ekipleri tanker garajı yolunun asfaltlanmasının ardından tespit edilen Yeni Mahalle'de Değirmendere ve Zübeyde Hanım Caddesi, 980-981-1403-1427 sokaklar, Güzelhisar Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yeni Şakran Mahallesi'de Namık Kemal ve Kazım Dirik Caddeleri, Atatürk Mahallesi'de Beyazıt, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş, İsmet Demir, Hasan Mirasçı, Yeni, 341 ve 361 sokakların asfaltlamasını gerçekleştirecek.

2021 YILINDA 14 BİN 620 TON SICAK ASFALT SERİLDİ

Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Takımı Kontrol Şefi Gülderen Özüok, "Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda, Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları çerçevesinde asfaltlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta, Aliağa'mızda tanker giriş çıkışını sağlayan yolun asfaltlamasını gerçekleştirdik. Bu yıl içinde bugüne kadar 14 bin 620 ton sıcak asfalt serimi yaptık. Aliağa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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