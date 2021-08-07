Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim
Yabancılar hakkında yaptığı açıklamalar ve ardından Meclis'te AK Partili üyelere çay atması nedeniyle bir türlü gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer de AK Partili meclis üyesiyle yaşadığı tartışmayla gündemin ilk sıralarına oturdu. AK Partili meclis üyelerine çay atması eleştirilen Özcan, "Cumhurbaşkanı da çay attı. Sen Cumhurbaşkanı hakaret mi etti ediyorsun. Seni şikayet edeceğim" diye konuştu.
Siyaset camiasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerin başında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geliyor. Özcan, geçtiğimiz haftalarda belediye meclisine sunacakları önerge ile yabancılardan 10 kat daha fazla su faturası ve katı atık vergisi almayı planladıklarını açıkladı. Özcan'ın bu açıklamaları büyük tartışma yarattı. Ardından önergenin görüşüldüğü mecliste tartışma çıkması üzerine, Özcan bu sefer de AK Partili üyelere çay attı.
AK PARTİLİLERDEN "ÇAY ATMA" ELEŞTİRİSİ
Bugün yapılan meclis toplantısında çay polemiği yeniden gündeme geldi. CHP'li Tanju Özcan, çay atmasına eleştiren AK Partili Kamuran Avcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yanıt verdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ HAKARET Mİ EDİYOR DİYORSUN"
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, AK Partili üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edeceğini söylediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Çay atmak suçsa Cumhurbaşkanı niye halka çay atıyor? Niye yangınzedelere atıyor, niye selzedelere atıyor? Cumhurbaşkanı hakaret mi ediyor insanlara? Cumhurbaşkanımıza 'hakaret mi ediyorsun diyorsun' halka?
"SAYIN CUMHURBAŞKANI, KAMURAN BEY'E HADDİNİ BİLDİRİNİZ"
Seni şikayet ediyorum Cumhurbaşkanımıza. Kamuran (Avcı) çay attım diye kızdı. Çay atmak saygısızlıkmış! Sayın Cumhurbaşkanım lütfen Kamuran Bey'e (Kamuran Avcı) haddini bildiriniz"