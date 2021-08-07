Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim

Yabancılar hakkında yaptığı açıklamalar ve ardından Meclis'te AK Partili üyelere çay atması nedeniyle bir türlü gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer de AK Partili meclis üyesiyle yaşadığı tartışmayla gündemin ilk sıralarına oturdu. AK Partili meclis üyelerine çay atması eleştirilen Özcan, "Cumhurbaşkanı da çay attı. Sen Cumhurbaşkanı hakaret mi etti ediyorsun. Seni şikayet edeceğim" diye konuştu.