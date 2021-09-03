Tanju Özcan'dan "Durumunu değerlendireceğiz" diyen CHP'ye yanıt: Pişman değilim

Başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı anısı büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında CHP'den "Bu ifadeler kabul edilemez. Özcan'ın durumunu pazartesi günü değerlendireceğiz" açıklaması gelmişti. Kendi partisinin bu sözlerine karşı Özcan, "Hayırlısı neyse o olsun. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı lince uğruyorum. Pişman değilim. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" dedi.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anlattığı bir anıyla büyük tepki toplamıştı. "Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?" diyen başörtülü kadın hakkında Özcan "'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi konuya böyle girince çevredekiler gülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeleriyle kamuoyunun büyük tepkisini alan Özcan'a bir darbe de kendi partisinden geldi. CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız MYK toplantımızda değerlendireceğiz. Tüzüğümüz bunu emrediyor" dedi.

Daha önce sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla da gündem olan Özcan, Twitter hesabından kendi partisi olan CHP'ye yanıt vererek, "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadelerini kullandı.