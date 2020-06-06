Tanju Çolak; Şu halimle bir çok futbolcudan daha iyi oynarım Türk futbolunun efnanevi isimlerinin başında gelen Tanju Çolak, önceki gün Baltalimanı Portaxe'te, Bentonit Kili olan Medikil'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Türk futbolunun efnanevi isimlerinin başında gelen Tanju Çolak, önceki gün Baltalimanı Portaxe'te, Bentonit Kili olan Medikil'in tanıtımını gerçekleştirdi. Firma sahibi Hamit Tecer'in evsahipliğinde gerçekleşen lansman da konuşan Çolak, "56 yaşındayım. Futbolu bırakalı 25 yıl oldu ama bentonit kili gibi doğanın mucizesini kullandığım için şuan yeşil sahalara çıksam emin olun ki bir çok futbolcudan daha iyi futbol oynarım." dedi.





Para Almadan Oynadım!& ;





Uzun zamandır kullandığı ve yenilenmenin sırrı olarak sevenleriyle paylaştığı Bentonit Kili, uzmanlar tarafından Koronavirüs içinde önerildiğini duyan Tanju Çolak, içilebilir medikili 'doğanın mucizesi' olarak tanımladı. Geleneksel tıpta ve özellikle Osmanlı döneminde salgın hastalıklarla baş etmede kullanıldığı bilinen Bentonit Kili'nin zararlı bakteri ve virüsleri vücuttan attığı da söyleyen Tanju Çolak, "ben aylardır bunu kullanıyorum. İnanın inanmasam bu reklam filminde oynamazdım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bu reklam filminden para almadım. Para almamamın sebebi Bentonit'e inandığım için almadım. Bu doğanın mucizesi ve bunun herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" dedi.