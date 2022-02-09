Tanju Çolak "tek Sorumlu Fatih Terim"

FATİH, İSTANBUL (Snob Magazin) - Çolak; "Baktığınız zaman geçtiğimiz 2 yıldır bu takımın başında Fatih Terim var. Bu sezon başında bu takımı kuran da Fatih Terim. Yani Galatasaray'ın bugün burada olmasının tek sorumlusu Fatih hocadır. Bakıyorum da kimse nedense ondan bahsetmiyor. Gerçekten çok garip." açıklamasında bulundu. Ayrıca kızını Amerika'ya yolladığını da söyleyen Çolak, "moralim bozuk bugün biraz aslında. Kızımı az önce Amerika'ya yolcu ettim. Şimdiden yoğun bir özlem ve hasret başladı" dedi.

Tanju Çolak kimdir?

Milli futbolcu, antrenör. 10 Kasım 1963, Samsun doğumlu. Santrafor mevkinde görev almış, Türkiye Süper Lig'inde 240 golle en çok gol atan 2. futbolcudur. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde geçmiştir. Fakat ilerleyen yıllarda asıl takımının Galatasaray olduğunu söylemiştir. Ayrılması konusunda hakkının yendiği iddia edilmiştir. Yönetim ile görüşmeye gittiğinde ondan önce o zamanlar 18 yaşında olan Bülent Korkmaz'ın çıktığını görür. Yönetim Bülent ile 2,5 milyar senelik bir anlaşma yapar ve Tanju içeri çağrılır. İçeri girdiğinde yönetim daha önce teklif ettiği ücreti aşağıya çeker ve Bülent Korkmaz'la aynı rakamı verir. Buna sinirlenen sezonun gol kralı altın ayakkabılı gol makinesi Tanju sinirlenerek odayı terk eder. Yıllar sonraki söyleşide "Bu bana kibarca git demekti, çünkü 18 yaşındaki bir çocuğa verilen para ile bana verilen para arasında bir fark olmalı" der. Sonrasında gelişen olaylar onu Fenerbahçe'ye götürür. Klüp değiştirmesi bir şeyi değiştirmez çünkü o doğuştan gol yeteneği ile doğmuştur. Tekrar gol kralı olur. Galatasaray'a "Gassaray" demesiyle ünlüdür.

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