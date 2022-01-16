Tanınmamak için saçını, bıyığını kesti ama polisten kaçamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tanınmamak için saçını ve bıyığını kesen motosiklet hırsızı, polisten kaçamadı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tanınmamak için saçını ve bıyığını kesen motosiklet hırsızı, polisten kaçamadı. Kapüşon ve polarından tespit edilerek yakalanan şüphelinin, ikisi motosiklet hırsızlığı olmak üzere 8 suç kaydının olduğu belirlendi. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Bir vatandaşın, Şelale Polis Merkez Amirliğine gelerek 12 Ocak günü Milli Egemenlik Mahallesi 9012 sokakta bulunan evinin bahçesindeki motosikletinin çalındığını bildirmesi üzerine ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Şelale Polis Merkez Amirliğine bağlı ekipler, motosikleti çalan şüphelinin üzerinde kapüşonlu önünde çizgili bir polar giydiğini, motosikleti çaldıktan sonra Çağlayan Camiinin bahçesine bıraktığını, ertesi gün gelip aldığını, Zeynel Şenol Köprüsünden Yukarı Pazarcı Mahallesine geçen şüphelinin motosikleti Milli Egemenlik Mahallesinde ikamet eden bir kişiye 200 TL karşılığında sattığını belirledi.

Motosikleti Milli Egemenlik mahallesinde bulan ve satın alan kişi hakkında çalıntı malı satın almak suçundan işlem yapan ekipler, motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen Mahir Tunçkol'u Demokrasi Bulvarı üzerinde yaya olarak yakaladı.

Şelale Polis Karakolu Amirliğine getirilen ve suçunu itiraf eden Tunçkol'un 2'si motosiklet hırsızlığı, 1'i oto hırsızlığı, gasp, yağma ve silahla tehdit gibi 8 ayrı suç kaydının bulunduğu, ayrıca 5830 sayılı yasaya mukavemet suçundan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Motosiklet sahibine teslim edildi

Çalıntı motosiklet Şelale Polis Merkezi Amirliği tarafından sahibine teslim edilirken, motosikletine kavuşan vatandaş, bu kadar kısa bir sürede motosikletini bulan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Şelale Polis Merkezi Amirliğine teşekkür etti. Motosikleti çalan Mahir Tunçkol, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Tanınmamak için saçını ve bıyığını kesmiş

Şelale Polis Merkez Amirliğine bağlı ekiplerin kapüşon ve polarından belirleyerek yakaladığı Mahir Tunçkol'un hırsızlık olayının ardından tanınmamak için saçını kazıttığı, bıyıklarını kestiği bütün bunlara rağmen polisten kaçamadığı bildirildi. - ANTALYA