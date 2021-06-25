Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme
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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. İşte ünlü çiftin nikah tarihi..

Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftinden güzel haber geldi. İkili, nikah masasına oturma kararı aldı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çift, pazartesi günü dünyaevine girecek. İkilinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıyacağı öğrenildi.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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