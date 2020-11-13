Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Taner Barlas, 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray ile boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanma kararı alan çift, birbirlerinden tazminat talebinde bulunmadı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan anlaşmalı davanın dilekçesinde, çiftin 25 Haziran 2015'te evlendikleri ve çocuklarının olmadığı belirtildi.

Dilekçede "Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz" denildi. Taner Barlas'ın mahkemeye sunduğu anlaşmalı boşanma protokolüne göre taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmayacak.

TANER BARLAS KİMDİR?

Taner Barlas, 1947 yılında Burdur'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. LCC Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi alan Taner Barlas, MİM Tiyatro'nun kurucusudur. 1986 yılında sinema filmi ile oyunculuğa adım attı. Yüreğine Sor, Başka Semtin Çocukları gibi birçok sinema filminde rol aldı. Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı, Kampüsistan, Binbir Gece, Yaprak Dökümü, Melekler Korusun, Kavak Yelleri, Aşk ve Ceza, Firuze rol aldığı bazı dizilerdendir.

Kaynak: Hürriyet