Tanem Sivar 6 ayda 6 kilo aldı

Kışı Bodrum'da geçiren Tanem Sivar 6 aylık hamile. Yine bir oğlu olacak. Hamilelik yogasına başlayan anne adayı ile konuştum. "İlk aylarım çok zor geçti. Bu yüzden herkesten sakladık. En büyük dileğim; Kemal doğana kadar koronavirüsün bitmesi. Salgın döneminde hastane ortamı beni strese sokuyor" dedi.

Kemal'i de ağabeyi gibi Marmaris'te dünyaya getireceğini söyleyen Tanem Sivar, "İki hamilelik arasında büyük fark var. Bu kez canım hep turşu çekiyor. Şimdiye kadar 6 kilo aldım" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet