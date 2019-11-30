TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev

30.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:01

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SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev'in konuşması EDİRNE - SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzanan boru hattının inşaatının zamanında tamamlandığını söyledi.

Abdullayev, TANAP'ın TAP üzerinden Avrupa'ya gaz vermeye hazır halde olduğunu belirterek, "TAP'ın inşaatı da sona erdikten sonra tarihte ilk defa Azerbaycan gazı Hazar Havzası'ndan Avrupa pazarlarına doğrudan iletilmiş olacak. Böylece, Avrupa'nın yeni gaz tedarikçisi olmanın yanı sıra, Türkiye'nin de en büyük ikinci doğal gaz tedarikçisine dönüşmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Avrupa'ya 10 milyar metreküp gaz gidecek

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5'lik pay ile projede yer alıyor.

Kaynak: AA