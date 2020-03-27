Tan Taşcı ve Rubato ezberleri bozdu Türkiye'nin önemli söz yazarı ve bestecilerinden Tan Taşçı ve kariyerinin zirvesindeki virtüöz müzisyenlerden kurulu Rubato (Özer Arkun, Göksun Çavdar, Eralp Görgün), müzikal işbirliklerinin ilk şarkısı "Ezberleri Bozalım"ı müzikseverlerle buluşturdu

Söz ve bestesi Tan Taşçı'ya, düzenlemesi Rubato'ya ait olan "Ezberleri Bozalım"ın& ; Stüdyo Koma'da yapılan kayıtlarında Serhan Yasdıman (gitar) ve Memduh Akatay (perküsyon)'da yer aldı. Şarkının mixini Stüdyo Koma/ Hasan Umut Önder yaparken, masteringinde ise Çağlar Türkmen'in imzası yer alıyor.

Tan Taşçı ve Rubato'nun yorumuyla "Ezberleri Bozalım",& ; müzikal olarak kalbimize hitap eden, kulaklarımızın özlediği şarkılardan biri olarak arşivlerde yerini& ; almaya hazırlanıyor.& ;

"#EVDE KAL DEDİLER, VİDEO KLİBİ EVDE ÇEKTİLER"





Dünya'nın ve ülkemizin geçirdiği zor günlerde hepimizi müziğin iyileştireceğini düşünerek projelerini yayınlamaya karar veren Tan Taşçı ve Rubato, "Ezberleri Bozalım"ın video klibi için kendi evlerinde kamera karşısına geçti.& ;

Küresel salgın nedeniyle kayıtların ardından video klip için bir araya gelemeyen Tan Taşçı ve Rubato, tüm dünya ile birlikte evlerinde kendilerini ve ailelerini korumaya alırken, her biri evlerindeki köşelerinde& ; "Ezberleri Bozalım" görüntülerini çekerek bu özel video klibi hazırladı.





ŞARKI YAYINDA





Ekibin görüntülerini Can Karabulut bir araya getirerek video klibi tamamladı. "Ezberleri Bozalım"ın kapak tasarımını ise Onur Özışık yaptı.

Tan Taşçı ve Rubato'nun ilk ortak projesi "Ezberleri Bozalım" TCTVL etiketiyle 27 Mart 2020 cuma günü tüm dijital platformlarda& ; yayında.



