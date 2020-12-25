Tan Taşçı ve Hakan Aysev'den online yılbaşı konseri

Tan Taşçı, Ankara Devlet Konservatuarı' ndan hocası olan Hakan Aysev ile yılbaşı çevrim içi konseri sahnesinde buluşacak

31 Aralık gecesi 21: 30'dan itibaren canlı yayınlanacak "Tan Taşçı ve Konukları Çevrim İçi Canlı konserinde izleyenleri çok renkli bir gece bekliyor.& ;

Taşçı'nın o gece konuklarından biri de hocası Hakan Aysev. İkili birlikte söyleyecekleri şarkıların provalarına başladı. İtalya'dan Türkiye'ye heyecan dolu bir repertuar hazırlayan Tan Taşçı ve Hakan Aysev düetleri ile farklı bir performansa imza atacak.

Tan Taşçı, Hakan Aysev'le birlikte Melek Mosso ve Rubato'nun da konuk olacağı müzik ve keyif dolu bir yılbaşı gecesi konseri ile 2021'i evlerinizde kutlayacak. Online konserin biletleri Passo'da.

Kaynak: Snob Magazin