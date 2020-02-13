Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek
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Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından, söz yazarı ve besteci Tan Taşçı, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 3 ayrı ilde vereceği konserler ile sahnede olacak

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı "Sen Üzülme"yi yayınlayan sanatçı, yine sevgililere marş olacak bir şarkıya imza attı. İlk günden konserlerinde ezbere söylenen şarkılarına yenisini ekleyen , bu yıl 14 Şubat hafta sonunda İstanbul, Mersin ve Bolu'da aşıklar ile buluşacak.

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Kaynak: Snob Magazin

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