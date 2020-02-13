Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı "Sen Üzülme"yi yayınlayan sanatçı, yine sevgililere marş olacak bir şarkıya imza attı. İlk günden konserlerinde ezbere söylenen şarkılarına yenisini ekleyen Tan Taşçı, bu yıl 14 Şubat hafta sonunda İstanbul, Mersin ve Bolu'da aşıklar ile buluşacak.





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