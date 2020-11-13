Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kamerada!

İngiltere'de musluk tamiri için gittiği evde gizlice yatak odasına giren tamirci, kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürttü. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki kadın, daha önce bir kaç kez evine hırsızlar girdiği için eve güvenlik kamerası takdırdı. Kadın geçen hafta banyosundaki musluğun su sızdırması üzerine eve su tesisatçısı çağırdı.

Tesisatçı evden çıktıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerine bakan kadın, gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Tesisatçının banyodan çıkıp yatak odasına gittiğini ve kullanılmış çamaşırlarını koklayıp cinsel organına sürdüğünü görünce büyük bir şok yaşadığını söyleyen kadın görüntüleri polis ile paylaştığını söyledi. Polis tesisatçıyı gözaltına aldıktan sonra kefaletle serbest bıraktı.

Yaşadığı olaydan sonra midesinin bulandığını söyleyen kadın bundan sonra kendi yatak odasında bir uyumaktan korktuğunu söyledi. Olay ilgili soruşturma devam ediyor.