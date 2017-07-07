Tamir İçin Çıktığı Elektrik Direğinden Düşerek Öldü

Tamir için çıktığı elektrik direğinden düşerek öldü



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tamir için çıktığı elektrik direğinden düşerek sert zemine çakılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Karakeçi kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yıldız (20), mahalledeki elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için direğe çıktı. Yıldız, bakımını yaptığı direkte bir süre sonra akıma kapılarak yere düştü. Yıldız'ın bedenini yerde gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralı Yıldız'a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Yıldız'ın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Siverek'e götürüldü.