Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı

Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı Müşterisine ulaşan esnaf aynı gün çıkan altınları sahibine teslim etti Erzincan'da tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı.

Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı

Müşterisine ulaşan esnaf aynı gün çıkan altınları sahibine teslim etti

ERZİNCAN - Erzincan'da tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran esnaf, koltukları bırakan müşterisine ulaşarak aynı gün içerisinde altınları teslim etti.

Erzincan Merkez Çarşısında 28 yıldır döşemecilik yapan Murat Soylubir müşterisinin tamir için getirdiği koltuğu sökerken 10 bin TL'lik altınla karşılaştı. Çeyrek ve tam altınları görünce şaşıran Soylu, durumu koltukları tamir için getiren emekli öğretmen olan müşterisine haber verdi.

Bazı müşterilerinin kıymetli eşyalarını böyle unutabildiklerini ifade eden Murat Soylu, "Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Çok şükür rast geldiğimiz altın olsun, para olsun hemen sahibini arayıp iade ediyoruz. Onlarda bu davranışımızdan dolayı bizlerden hiç ayrılmadan bir aile gibi yaşayıp gidiyoruz" dedi.

Soylu'dan altınlarını teslim alan müşteri ise teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN CİHAN