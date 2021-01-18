Tamir edilmek istenilen tablet patladı
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Tamir edilmek istenilen tablet patladı

18.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:35
Tamir edilmek istenilen tablet patladı

BURSA'nın İznik ilçesinde tamir edilmek istenilen tablet patladı.

BURSA'nın İznik ilçesinde tamir edilmek istenilen tablet patladı. Patlama anı ile ardından çıkan alevler güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Beyler Mahalllesi Mustafa Doğan Sokak'taki teknik serviste yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Teknisyen Enes Şahin'in tamir etmek istediği tablet, patladı. Patlamayla birlikte tablet alev aldı. Şahin, alevleri söndürmek istedi ancak montu yandı. Serviste bulunan müşteri ise yaşananları şaşkınlık içinde izledi.  Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Enes Şahin, "Çok şükür kötü bir durum yaşanmadı. Sadece montum yandı. Tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, batarya tepkimeye girdi. Ardından da patlama gerçekleşti. Neden olduğumuz zararı karşılayacağız. Önemli olan canımıza ve malımıza zarar gelmemiş olması" dedi.


Tamir edilmek istenilen tablet patladı
Tamir edilmek istenilen tablet patladı
Tamir edilmek istenilen tablet patladı
Tamir edilmek istenilen tablet patladı
Tamir edilmek istenilen tablet patladı
Tamir edilmek istenilen tablet patladı
Tamir edilmek istenilen tablet patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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