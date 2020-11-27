Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı
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Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı

27.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:28

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi. Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

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Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı
Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı
Haber Yorumları (3)
TRK: adam kasılmaktan patlıcak birgün demedi demeyin arkadaşlar . . o halının üzerinde de şekilden şekile girerken düşmüştür kesin . . . . .
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KAFAYI YEDİK ARTIK: ACABA NE ZAMAN KENDİMİZ VİDEO ÇEKEREK YÜRÜMEKTEN BİŞEY YAPMAKTAN VAZGECEZ BU MODA NE ZMAN BİTECEK YETER ARTIK BİTSİN KOCA KOCA İNSANLAR COCUK GİBİ OLDUK HERŞEYİ SELFİ YAPMAKTAN GÖRÜNTÜ VERMEKTEN Bİ SIKILMADIK
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TUNÇ: çocuklar duymasın dizisinde de halıya çok takılırdı. eski alışkanlıklar bazen unutulmuyor tamer bey. geçmiş olsun.
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500
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