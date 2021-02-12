Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız'dan aşk karesi!

Aşk karesi

Tamer Karadağlı'nın genç piyanist Iraz Yıldız'la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Iraz Yıldız (24) önceki gün Tamer Karadağlı'nın aracında çektiği bu selfie'yi Instagram'ında paylaştı. İkilinin mutluluğu, fotoğrafa böyle yansıdı.

Çok heyecanlı

Yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Deniz Çakır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Saç stilini sık sık değiştiren ünlü oyuncu, bu kez hem saçları hem de derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Çakır, sorulara "Dizi için çok heyecanlıyım. Şu an sadece diziye odaklanmış durumdayım" yanıtını verdi.

Öyle bir şey mümkün mü?

Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçen hafta 14 Şubat planını soran muhabirlere "Benimle ilgili planı olan varsa haber versin" diyen Burcu Esmersoy, gündem olan sözleriyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Şaka yaptım. Ben 14 Şubat'ta çalışıyorum. Sevgililer Günü'nde herkes istediği insanla olsun." Sunucu, "Sizin hiç Sevgililer Günü'nde isteyip de birlikte olamadığınız biri oldu mu?" diye soran muhabire de soruyla karşılık verdi: "Sence öyle bir şey mümkün mü?"

Kar romantizmi

Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Hardal, Erciyes'te kar tatiline çıktı. İkili romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takipçileri çifte, "Çok güzelsiniz" yorumları yaptı.

Mesafeli selfie

Arda Turan önceki gün İstinyePark'taydı. Tek başına alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasından alışveriş yapan Turan, sarı kırmızılı taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbolcu, mesafeli bir şekilde selfie isteklerini geri çevirmedi.

Anketin galibi mercimek Vedat Milor, son anketinde sosyal medya kullanıcılarını 'mercimek' ve 'tarhana' çorbaları arasında bir seçim yapmaya davet etti. "Vedat Milor ile En İyisi" programında başlatılan, 226 bini aşkın kişinin oy kullandığı anket sonucunda kıl payı farkla 'mercimek' galip geldi. Milor, anket sonuçlarını değerlendirdikten sonra kendi cevabının 'tarhana' olduğunu açıkladı. Ünlü gurme, yalnızca bu lezzeti deneyimlemek için bile ülkemize çok sayıda turistin gelebileceğini ifade etti.

Hediye alışverişi

Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen oyuncu, yakın bir arkadaşına doğum günü hediyesi almak için alışverişe çıktığını söyledi. Karalar, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı.

Kaynak: Hürriyet