Tamer Karadağlı 'Arslan Bey' oldu, Kıraç coşturdu

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda oyuncu Tamer Karadağlı milli mücadelenin mimarlarından Arslan Bey'i canlandırırken, şarkıcı Kıraç da söylediği şarkılarıyla hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı tiyatro oyunuyla başladı. Oyunda, oyuncu tamer Karadağlı ile devlet tiyatrosu sanatçıları sahne aldı. Karadağlı, oyunda, milli mücadelenin mimarlarından Arslan Toğuzata'yı canlandırdı. Vatandaşlardan büyük alkış alan oyun sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karadağlı'ya çiçek verip teşekkür etti.

Kıraç, daha sonra konserine çete kıyafetiyle devam etti. Sevilen ve unutulmaz şarkılarını hemşehrileriyle birlikte söyleyen Kıraç, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.