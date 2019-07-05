Tamamlandığında Türkiye'nin ilk hilal teması barındıran şehir hastanesi olacak

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinde sona gelindi. Yüzde 97'si tamamlanan hastanenin en önemli özelliği ise 4 bin 500 metre kare olan hilal formatında ki çatı örtüsü.

2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinin yıl sonunda tamamlanması tahmin ediliyor. 700 milyon liraya mal olan, 1250 yataklı olarak inşa edilen şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metre kare olan hilal formatında ki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklinde ki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlatılacak. Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklinde ki çatı Türk Bayrağında ki hilali temsil ederken geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay'ın simgesi olan hilali temsil edecek. İlk aydınlatma denemesi 15 Temmuz tarihinde şehitlerin anısında yapılacak.

400 bin metre kare kapalı alana sahip hastanede 925 hasta odası, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik, 40 ameliyathane ve 3 bin 500 metre kare kapalı otopark yer alıyor. Hastane, üzerinde yer alan güneş panelleri ile de kendi elektriğini üretecek.

Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu, hastane de deprem anında dahi ameliyat yapılabileceğini ifade ederek" Hastanemiz şuanda yüzde 90'ın üzerine ulaştı. Bloklarımızın ahşap kaplamalarını yaptık. Şuan da gelmiş olduğumuz noktada bazı bloklarımız tamimiyle bitti. Ama biz hastanenin tamamını tamamlayarak hizmete açmak istiyoruz. Uluslararası yeşil bina sertifikası alacak hastanemiz. LEED Gold sertifikası statüsünde alacağız. Bu demek oluyor ki bu hastane çevreye duyarlı bir hastane olacak. Depreme dayanıklı olacak. Öyle ki deprem olsa bu hastanede ameliyat dahi yapılabilecek. Erzurum'da ki hastanemizin en önemli özelliği hilal şeklendi ki temasıdır. Bu hilal geceleri beyaz geceleri kırmızı yanacak. Gündüzleri Türk Bayrağını geceleri Kızılay'ı temsil edecek. Avrupa'da örnek gösterilecek hastanelerden birisi olacak. İkinci etabın maliyeti 400 milyon lira ilk etap ise 150 milyon liraydı. Diğer giderleri de dahil edersek toplam 700 milyon gibi bir maliyetle hastane yapıldı diyebiliriz" dedi.

Ayrıca Erzurum Şehir Hastanesinin bünyesine kentte yer alan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi de katılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA