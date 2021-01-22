Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu
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Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu

22.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:29

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın lüks versiyonu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Rusya merkezli bir firma tarafından tamamen altın ile kaplanan Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 570 bin lira fiyatla satışa sunulduğu açıklandı.

Rusya merkezli Caviar şirketi genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonlar üreterek ultra lüks tasarımlar ortaya çıkarıyor. Altın ve benzeri değerli metaller kullanan firma iPhone ve Samsung'un amiral gemilerini normal fiyatlarının onlarca hatta yüzlerce katına satışa sunabiliyor. Bunun son örneği Samsung Galaxy S21 Ultra modelinde ortaya çıktı. Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın Caviar tarafından yeniden tasarlanan versiyonu 570 bin TL fiyatla satışa sunuldu.

Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu

LÜKS KLASİK TARZI SEVENLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Kasası, parlak saf altından dekoratif öğelerle olumlu bir kontrast oluşturan S21 Ultra, dayanıklı PVD kaplamaya sahip. Ayrıca özel tasarım S21 Ultra'da keskin çizgilerin lazerle kazınmış 21 numara ile birleştirilmesiyle doğan lüks ve zarafet izlenimi mevcut aynı zamanda sağ alt köşedeki altın renkli Caviar yazısı, genel tasarımı engellemeyen özel bir şıklık oluşturuyor. Lüks klasik tarzı sevenler için özel olarak yaratılan S21 Ultra modelinin dünya çapında tek parça olarak yer aldığı iddia ediliyor.

Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu
Haber Yorumları (1)
GÖLGE: Aynısını I fone da özel istek üzerine yapsınlar. İlk müşterileri araplar olur.
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