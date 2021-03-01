Tam zamanlı eğitim nedir? Tam zamanlı çalışma nedir? İşte yeni kabine kararları
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Tam zamanlı eğitim nedir? Tam zamanlı çalışma nedir? İşte yeni kabine kararları

01.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:01
Tam zamanlı eğitim nedir? Tam zamanlı çalışma nedir? İşte yeni kabine kararları

MEB: "Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak" açıklamasını yaptı. Peki, tam zamanlı eğitim nedir? Tam zamanlı çalışma nedir? İşte yeni kabine kararları

TAM ZAMANLI EĞİTİM NEDİR?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli iller

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Sınavlar nasıl ve ne zaman yapılacak?

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

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