Tam kapanmayı doğa ile iç içe geçiriyorlar

Tam kapanmayı doğa ile iç içe geçiriyorlar Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar tam kısıtlamayı doğa ile iç içe geçirerek sağlıklı yaşamanın keyfini sürüyor.

Tam kapanmayı doğa ile iç içe geçiriyorlar

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar tam kısıtlamayı doğa ile iç içe geçirerek sağlıklı yaşamanın keyfini sürüyor.

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 17 günlük tam kapanmayla birlikte doğal güzelliklerin çok olduğu Sultan Sazlığı Devetepesi Mezrası'na akın etti. Burada ırmak kenarındaki evlerinde keyifli vakit geçiren vatandaşlar, hayvanlarına da bakarak süt üretimine de devam ediyor.

Çocukların da tam kapanmadan uzak doğayla iç içe oyun oynayarak eğlendiği bölgede yaşayan Nurdagül Sınırtepe, mutlu olduklarını söyleyerek, günlük işlerine burada da devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ