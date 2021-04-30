Tam kapanmaya saatler kala İDO'da yoğunluk devam ediyor
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Tam kapanmaya saatler kala İDO'da yoğunluk devam ediyor

Tam kapanmaya saatler kala İDO'da yoğunluk devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde yoğunluk arttı.

Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde yoğunluk arttı. Kısıtlamayı fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyen İstanbullular oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk oluştu. Kısıtlama başlamadan megakentten ayrılmak isteyen vatandaşlar, Yenikapı İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) iskelesinde de akşam saatlerine doğru yoğunluğa neden oldu. Metrelerce araç kuyruğunun olduğu iskele önünde araçlarından inen yolcular ise dikkat çekti. Yenikapı İDO iskelesine akın etti. İDO'da yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

"Bilet bulmakta sıkıntı yaşamadık"

Bursa'ya gitmek için İDO iskelesi önünde sıra bekleyen bir yolcu Huzeyfe Metin, "Ailemin yanına gidiyorum. 3 gün içinde alınan bir karar olduğu için gitmek bizi zorladı. Çünkü işlerimizi toparlamakta sıkıntı yaşadık. Arabayı tercih etmedik, yaya olarak gidiyoruz. Biletimizi pandemi tedbiri alınır alınmaz böyle bir yoğunluk olacağını tahmin ettiğimiz için erken aldık. Bilet bulmakta sıkıntı yaşamadık. Eş dosttan duyduğumuz kadarıyla herkes çok sıkıntı yaşamış" dedi.

"İstanbul'da dört bir duvar arasında evde oturuyoruz"

Bayramı buruk geçireceğini ifade eden Aysun Oral, "Yazlığımıza gidiyoruz, kaçıyoruz. Eşim ve kızımla beraber gidiyoruz. Biraz orada hava almak istedik. En azından yazlığımızda açık bir balkonumuz ve bahçemiz var. İstanbul'da dört bir duvar arasında evde oturuyoruz. Çocuğum için değişiklik olacak oda bunalıma girmiş durumda. Bayramı da buruk geçireceğiz. Kimseyle görüşemiyorsun. Telefonda online sistemle görüşüyoruz. Bilet almakta zorlanmadık ama baya bir yoğunluk var. Sırada yarım saattir bekliyoruz. Yeni geldik daha ne kadar süre bekleyeceğiz bilmiyorum. Çok sıkıldık indik araçlardan. Baya bir trafik vardı" şeklinde konuştu.

"Çocuklarda çok sıkıldılar"

Yazlığa gideceklerini söyleyen Vidan Bostan, "Biz Yalova'ya gidiyoruz. 1 saattir burada sırada bekliyoruz. 1 buçuk saattir de yoldayız. Fatih'ten çıktık yola. Eşim ve çocuklarımla beraber Esenköy'e yazlığımıza doğru gideceğiz. Yer değiştirmemizin sebebi hava almak ve çocuklarda çok sıkıldılar ama yine evlerde oturacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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