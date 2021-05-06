"Tam kapanmanın" ardından sessizlik hakim
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"Tam kapanmanın" ardından sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Tokat'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Tokat'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Tokat'ta tam kapanmanın dördüncü gününde cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Kentin en işlek yerleri Gaziosmanpaşa, Behzat Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nında sessizlik hakim.

Polis ekipleri araçlarıyla markete gelenleri denetledi. Kentin girişlerinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor.

'Tam kapanmanın' ardından sessizlik hakim
'Tam kapanmanın' ardından sessizlik hakim
'Tam kapanmanın' ardından sessizlik hakim
'Tam kapanmanın' ardından sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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