"Tam kapanma" sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim
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"Tam kapanma" sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın altıncı gününde tedbirlere uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın altıncı gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de de işlek yerlerden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu güzergahı, Yenicuma ile Fevziye Camisi parklarında sessizlik yaşanıyor.

'Tam kapanma' sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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