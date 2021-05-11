Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları netleşmeye başladı! Masada olmazsa olmaz tek şart var

17 günlük tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin detayları belli olmaya başladı. Hükümette yapılan değerlendirmelere göre; vaka sayısı en fazla 10 bin olduğu takdirde kademeli açılmaya geçilecek. İlk olarak küçük işletmeler açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak. Düğün ve taziyeler ise bekleyecek.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma 6 gün sonra bitiyor. Hedef günlük vaka sayılarını 5 binin altına indirmek. Şu an 18 binin altında seyrediyor ve uzmanlara göre 7 gün içinde de en fazla 10 bin altına düşebilir.

Elbette bu önemli bir gelişme ama asıl mesele kapanma değil sonrasındaki açılma! 1 hafta sonra eskisi gibi 'tam açılma' olursa "Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek" diyorlar.

"AKILCI DAVRANMALI, KADEMELİ AÇILMAYA GİTMELİYİZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş geçtiğimiz mayıs-haziran aylarında tam kapanma sonrası vaka sayılarının 2 binlere düştüğünü ancak hemen sonrasındaki 'tam' açılma ile 2-3 ay gibi kısa bir sürede rakamların yeniden 30 binlere dayandığını hatırlatarak, şöyle devam ediyor: "2. pik böyle yaşandı. Yaz sonu mecbur bir kapanmaya daha gittik, yine rakamları 5 binlere çektik. Sonrasındaki bir açılma daha! Bu sefer 60 binlere çıktık. Tarih tekerrür etmesin. Bu 7 gün sonunda, ben rakamların 10 bin civarında seyredeceğini düşünüyorum, ama diyelim 5 bin hatta 2 binlere düştü. Eğer açılmada eski hataları yaparsak, aşılama devam ediyor olsa dahi, vaka sayıları kısa sürede yeniden 20-30 binleri bulur. 'Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin.' Akılcı davranmalı, kademeli açılmaya gitmeliyiz, yoksa işimiz zor."

İŞTE 'KADEMELİ AÇILIŞ'IN FORMÜLÜ

Bu arada kapanma uzasa da uzamasa da hükümetin 'kademeli' açılış formülü üzerinde çalıştığı da biliniyor. Formüle göre birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması, ikinci aşamada kuaför-berber, AVM'ler ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor. Kafe ve restoranlar ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla, denkleme girebilecek.

ÜÇ GÜNLÜK EK UZATMA PLANI MASADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt vermişlerdi. Ancak her ikisi de açık kapı bıraktı ve 19 Mayıs'ı da kapsayacak 3 günlük ek uzatma için gelecek verilere işaret etti.

VAKA SAYISI 13 BİNLERE KADAR DÜŞTÜ

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.