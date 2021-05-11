Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları netleşmeye başladı! Masada olmazsa olmaz tek şart var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları netleşmeye başladı! Masada olmazsa olmaz tek şart var

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

17 günlük tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin detayları belli olmaya başladı. Hükümette yapılan değerlendirmelere göre; vaka sayısı en fazla 10 bin olduğu takdirde kademeli açılmaya geçilecek. İlk olarak küçük işletmeler açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak. Düğün ve taziyeler ise bekleyecek.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma 6 gün sonra bitiyor. Hedef günlük vaka sayılarını 5 binin altına indirmek. Şu an 18 binin altında seyrediyor ve uzmanlara göre 7 gün içinde de en fazla 10 bin altına düşebilir.

Elbette bu önemli bir gelişme ama asıl mesele kapanma değil sonrasındaki açılma! 1 hafta sonra eskisi gibi 'tam açılma' olursa "Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek" diyorlar.

"AKILCI DAVRANMALI, KADEMELİ AÇILMAYA GİTMELİYİZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş geçtiğimiz mayıs-haziran aylarında tam kapanma sonrası vaka sayılarının 2 binlere düştüğünü ancak hemen sonrasındaki 'tam' açılma ile 2-3 ay gibi kısa bir sürede rakamların yeniden 30 binlere dayandığını hatırlatarak, şöyle devam ediyor: "2. pik böyle yaşandı. Yaz sonu mecbur bir kapanmaya daha gittik, yine rakamları 5 binlere çektik. Sonrasındaki bir açılma daha! Bu sefer 60 binlere çıktık. Tarih tekerrür etmesin. Bu 7 gün sonunda, ben rakamların 10 bin civarında seyredeceğini düşünüyorum, ama diyelim 5 bin hatta 2 binlere düştü. Eğer açılmada eski hataları yaparsak, aşılama devam ediyor olsa dahi, vaka sayıları kısa sürede yeniden 20-30 binleri bulur. 'Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin.' Akılcı davranmalı, kademeli açılmaya gitmeliyiz, yoksa işimiz zor."

İŞTE 'KADEMELİ AÇILIŞ'IN FORMÜLÜ

Bu arada kapanma uzasa da uzamasa da hükümetin 'kademeli' açılış formülü üzerinde çalıştığı da biliniyor. Formüle göre birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması, ikinci aşamada kuaför-berber, AVM'ler ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor. Kafe ve restoranlar ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla, denkleme girebilecek.

ÜÇ GÜNLÜK EK UZATMA PLANI MASADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt vermişlerdi. Ancak her ikisi de açık kapı bıraktı ve 19 Mayıs'ı da kapsayacak 3 günlük ek uzatma için gelecek verilere işaret etti.

VAKA SAYISI 13 BİNLERE KADAR DÜŞTÜ

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları netleşmeye başladı! Masada olmazsa olmaz tek şart var
Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Alişan Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Diego Muslera Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları netleşmeye başladı! Masada olmazsa olmaz tek şart var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 09:43:22. #1.14#

title