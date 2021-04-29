TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
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TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında bu akşam saat 19.00'da başlayacak 17 gün sürecek tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında bu akşam saat 19.00'da başlayacak 17 gün sürecek tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

17 günlük tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yolcu hareketliliği yaşanıyor. Yetkililer yolcu yoğunluğunun yaşanmaması için bir çok kontuarı açarak yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini hızlı bir şekilde yapılmasını sağladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan hijyen ekipleri yoğunluk nedeniyle yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda ikazlarda bulundu.

YOLCULAR TAM KAPANMAYI FIRSAT BİLEREK MEMLEKETLERİNE GİTTİLER

Mardin'e gidecek olan İbrahim İbrahimoğlu,"Ayın 18'ne kadar Mardin'de kalacağım. Tüm ailem orada, ailemin yanına gideceğim. Bu zamanı orada değerlendirmek istiyorum. Son gün diye yollarda çok yoğunluk var. İnsanlar çok mağdur oldu. Böyle olmaması gerekiyordu. Virüsten korunmak için kapanma oluyor. Böylece virüs kırsallara akıyor" dedi. Rize'ye giden Ali Rıza Enisoğlu ise bu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğunu ve ailecek çay toplamaya gideceklerini ve 18 gün orada kalacaklarını söyledi.

İÇ HAT UÇUŞLARINDA SEYAHAT BELGESİ DIŞ HAT UÇUŞLARINDA İSE BİLET İBRAZI YETERLİ

29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında sürecek tam kapanma nedeniyle iç hat uçuşlarında da seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. Tam kapanma dönemi içerisinde seyahat etmek isteyenler seyahat izin belgelerini T.C. İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak belgelerini alabilecekler. Belirlenen tarihte yurt dışından gelmeyi ve yurt dışına gitmeyi planlayan yolcular ise izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair belgelerini ibraz ederek ve varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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