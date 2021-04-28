Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
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Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | Güncel

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış başladı

KURTKÖY MEVKİİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış başladı

YOĞUN TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tam kapanma öncesi İstanbul'u terk edenlerin oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
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