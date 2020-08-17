Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntüler
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Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntüler

Tam 21 yıl önce binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depremine ait helikopterle çekilen görüntüler, yaşanan dehşetin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Geçen onca seneye rağmen halen risk taşıyan binaların varlığı ise depremle ilgili korkutucu senaryolar yazdırıyor.

17.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:32

Tam 21 yıl önce 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen depremde çok sayıda ev hasar gördü, binlerce insan hayatını kaybetti. Deprem sonrası helikopterle çekilen görüntüler ise yaşanan dehşeti tüm çıplaklığıyla gösterdi.

BİRÇOK İLDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi; İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da büyük can ve mal kaybına neden oldu. Deprem sonrası Kanal D Haber ekibi helikopterle İstanbul'un Avcılar ilçesinin üzerinde uçtu, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

RİSK DEVAM EDİYOR

Resmi rakamlara göre depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. Yine resmi rakamlara göre Avcılar'da 976 kişi yaşamını yitirdi. İlçede aradan geçen 21 yıla rağmen orta riskli olarak gösteren 354 bina, hasar durumunu ve olası depremde yıkılma ihtimalini koruyor.

Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntüler
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