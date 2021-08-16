Taliban ne demek? Taliban anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Taliban, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Taliban ne demek? Taliban anlamı ne? İşte, Taliban kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Taliban kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Taliban anlamı ne? Taliban ne demek?
TALİBAN NE DEMEK?
Taliban kelimesi Türkçe'de "talipler, talebeler" anlamına gelir.
Taliban Afganistan'daki bir Diyubendi İslamcı hareket ve askeri organizasyondur. Kendilerine Afganistan İslam Emirliği demekte olup ülke içinde bir savaş (veya cihat) sürdürmektedir. 2016'dan beri liderleri Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir. 2021 yılında 75.000 savaşçıları olduğu tahmin edilmektedir.