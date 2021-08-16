Taliban ne demek? Taliban anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban ne demek? Taliban anlamı ne?

Taliban ne demek? Taliban anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Taliban, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Taliban ne demek? Taliban anlamı ne? İşte, Taliban kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Taliban kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Taliban anlamı ne? Taliban ne demek?

TALİBAN NE DEMEK?

Taliban kelimesi Türkçe'de "talipler, talebeler" anlamına gelir.

Taliban Afganistan'daki bir Diyubendi İslamcı hareket ve askeri organizasyondur. Kendilerine Afganistan İslam Emirliği demekte olup ülke içinde bir savaş (veya cihat) sürdürmektedir. 2016'dan beri liderleri Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir. 2021 yılında 75.000 savaşçıları olduğu tahmin edilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Berdan Mardini Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Caner Erkin Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban ne demek? Taliban anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 08:15:19. #1.16#

title