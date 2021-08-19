Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor
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Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Afganistan'daki son durumla alakalı olarak BM'ye sunulan istihbarat raporunda, Taliban'ın ABD ve NATO ile çalışan herkesi yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. Taliban, ülkenin kontrolünü eline aldığında af ilan ettiklerini ve kimseyi cezalandırmayacaklarını dünyaya duyurmuştu.

ABD'nin öncülük ettiği NATO kuvvetlerin Afganistan'dan çıkmasından hemen sonra ilerleyişini hızlandıran Taliban, kısa zamanda büyük kentleri ele geçirmiş ve son olarak başkent Kabil'e de girerek ülkenin kontrolünü eline almıştı. Taliban'dan kaçmak isteyen halkın havaalanında toplanması ve uçaklara binmek için büyük çaba sarf etmesi dünyada büyük gündem olmuştu.

NATO İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda af ilan ettiklerini ve kimseyi cezalandırmayacaklarını söyleyen Taliban'ın birkaç gündür şiddet içeren görüntüleri de sosyal medyada yer aldı. Bu sırada BM'ye sunulan bir raporda ise Taliban'ın NATO ve ABD askerleriyle çalışan ve işbirliği yapan herkesin yakalanması için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

"TESLİM OLMALARI İÇİN AİLELERİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORLAR"

BM'ye istihbarat bilgisi sağlayan Norveç'teki Küresel Analiz Merkezi'nin hazırladığı istihbarat raporunda, "Taliban, hedef alınan kişilerin teslim olmaması halinde, ailelerinin öldürüleceği veya tutuklanacağı tehdidinde bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜK KENTLERİ ELE GEÇİRMEDEN ÖNCE YERLERİNİ BELİRLEDİLER

Ayrıca Taliban'ın tüm büyük kentleri ele geçirmeden önce, buralardaki bireylerin yerlerini belirleme çalışması yaptığı da raporda yer aldı.

Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor
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Emre İliksiz
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