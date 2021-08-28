Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afgan kızlar İngilizce kursuna devam ediyor

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrinde ki 50 kadar Afgan kız öğrenci 15 yıldır faaliyet gösteren Şerzai Eğitim Merkezinde İngilizce dil eğitimi almaya devam ediyor.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrinde ki 50 kadar Afgan kız öğrenci 15 yıldır faaliyet gösteren Şerzai Eğitim Merkezinde İngilizce dil eğitimi almaya devam ediyor.

Kız öğrenciler kadın öğretmenlerden eğitim alıyorlar. Dil okulu hala aktif olmakla birlikte kurs yetkilileri Taliban'dan önce 250 olan öğrenci sayısının Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından 50'ye düştüğünü dile getirdiler. Bazı öğrencilerinin Taliban'ın 20 yıl önceki yönetimi devrinde olduğu gibi kızların eğitimini yasaklayacağını düşündükleri için kursa devam etmediklerini ifade ettiler.

17 Ağustos'ta ilk basın toplantısında Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid Afgan kadınların eğitimlerine ve çalışmalarına şeriat kuralları çerçevesinde izin verileceğini söylemişti.

Bugün Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Mücahid, paylaşımında, yeni yönetimin, kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayarak "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun "geçici bir prosedür" olduğunu söylemişti.

Afganistan'da Taliban'ın kadınların özgürlüklerinde kısıtlamalara gideceğine dair endişelerle ilgili ise Mücahid, yeni yönetimin kamudaki kadın çalışanların işlerine dönmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan