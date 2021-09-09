Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı
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Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban üyeleri, Afganistan'ın farklı şehirlerinde Pakistan aleyhine düzenlenen protesto gösterileri ve Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un ölüm yıl dönümü nedeniyle Herat kentinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Taliban üyeleri, Afganistan'ın farklı şehirlerinde Pakistan aleyhine düzenlenen protesto gösterileri ve Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un ölüm yıl dönümü nedeniyle Herat kentinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı
Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı
Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı
Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
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