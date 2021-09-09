Taliban, güvenlik önlemlerini artırdı
Taliban üyeleri, Afganistan'ın farklı şehirlerinde Pakistan aleyhine düzenlenen protesto gösterileri ve Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un ölüm yıl dönümü nedeniyle Herat kentinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Taliban üyeleri, Afganistan'ın farklı şehirlerinde Pakistan aleyhine düzenlenen protesto gösterileri ve Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un ölüm yıl dönümü nedeniyle Herat kentinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı