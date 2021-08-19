Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde idam etti
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Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde idam etti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban kontrolü altına giren Afganistan'da tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Bir yandan ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar havalimanına akın edip izdiham yaratırken diğer yandan Taliban yeni düzeni oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Taliban, dünyaya ılımlı mesajlar vererek havayı yumuşatmaya çalışsa da bir stadyumda dört komutanın binlerce kişi önünde asıldığına dair ortaya çıkan haberler tüyler ürpertti.

Afganistan'daki kaos ortamına son vermek ve kendilerine yönelik isyanları bastırmak isteyen Taliban, geçtiğimiz günlerde genel af ilan etmişti. Ülkede ılımlı bir havanın eseceği düşünülürken, gelen görüntüler ise tam tersini gösteriyor.

BAYRAK KARGAŞASI YAŞANDI

Kaosun yaşandığı ülkede Taliban, vilayetlerde Afganistan bayrağını indirip Taliban bayrağı astı. Nangarhar vilayetinde ise Taliban bayrağına karşı protesto düzenlendi. Taliban'a yönelik tepkiler sürüyor. Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde açılan Taliban bayrağı yerine Afganistan bayrağının yeniden asılmasını talep eden protestocular sokaklara döküldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yerel kaynaklar, Afganistan bayrakları eşliğinde yürüyen protestoculara Taliban militanlarının müdahale ettiğini, açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

DÖRT KOMUTANI ASTILAR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Taliban'ın tanınmış dört komutanı Kandahar'daki bir stadyumda asılarak idam edildi. Komutanlardan birinin General Rezak ismiyle tanınan Haşim Rekval'e yakın bir isim olduğu öğrenildi.

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Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde idam etti
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (3)
SÜMBÜLZADE VEHBİ : bu ülkede neden kadın yok burada erkek topluluğu çok fazla bence çok farklı şeyler dönüyor ama hayırlısı...
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HAKAN : Kim olsa aynısını yapar
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HAKAN ARSLAN: Yalandır
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