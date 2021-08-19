Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde idam etti

Taliban kontrolü altına giren Afganistan'da tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Bir yandan ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar havalimanına akın edip izdiham yaratırken diğer yandan Taliban yeni düzeni oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Taliban, dünyaya ılımlı mesajlar vererek havayı yumuşatmaya çalışsa da bir stadyumda dört komutanın binlerce kişi önünde asıldığına dair ortaya çıkan haberler tüyler ürpertti.