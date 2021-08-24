Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
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Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü Zabiullah Mücahid, ülkedeki son durumla ilgili yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk askerinin durumuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Mücahid, "31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz. Türk askerinin Kabil Havalimanı'ndaki varlığına ihtiyaç yok. Havalimanını kendimiz koruyacağız" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Yabancı devletler, personellerini ülkeden çekerken, Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE ASKIYA ALMIŞTI

Türkiye'nin ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde planlamaya başladığı Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama görevi, Taliban'ın kentin kontrolünü ele geçirmesiyle askıya alındığı ifade edilmişti.

ERDOĞAN, KABİL HAVALİMANI PLANINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söylemişti.

"TÜRK ASKERİNE İHTİYAÇ YOK"

Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak Taliban Türk askerinin ülkeden kalma planına karşı çıktı. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, "31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz. Kabil Havaalanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, fakat askerlerini burada istemiyoruz. " dedi.

Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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