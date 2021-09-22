Taliban'dan Birleşmiş Milletler'e mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler - Haberler
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Taliban'dan Birleşmiş Milletler'e mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler

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Afganistan'da tam kontrolü ele geçirdikten sonra geçici hükümet kuran Taliban, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu. Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i de BM büyükelçisi adayı gösterdi.

Birleşmiş Milletler'de ( Bm ) Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

TALEPLERİ VAR

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

KOMİTE ONAYINA SUNULUYOR

Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor. Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

Taliban'dan Birleşmiş Milletler'e mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler
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