Taliban, Afganistan ile Pakistan Wesh sınır kasabasını ele geçirdi
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Taliban, Afganistan ile Pakistan Wesh sınır kasabasını ele geçirdi

Taliban, Afganistan ile Pakistan Wesh sınır kasabasını ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taliban, Afganistan'ın Kandahar kenti ile Pakistan'ın Çaman kentlerini birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki önemli bir ticaret yolunu barındıran Kandahar'ın Wesh sınır kasabasını ele geçirdiklerini duyurdu.

Taliban, Afganistan'ın Kandahar kenti ile Pakistan'ın Çaman kentlerini birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki önemli bir ticaret yolunu barındıran Kandahar'ın Wesh sınır kasabasını ele geçirdiklerini duyurdu.

ABD ve NATO güçlerinin geri çekilme kararının ardından Afganistan'da etkinliğini daha da arttıran Taliban, bir sınır bölgesini daha ele geçirdi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan'ın Kandahar kenti ile Pakistan'ın Çaman kentlerini birbirine bağlayan Kandahar'ın Sipin Buldak ilçesindeki Wesh sınır kasabasını ele geçirdiğini belirterek, "Taliban Kandahar'da Wesh adlı önemli bir sınır kasabasını ele geçirdi. Bununla birlikte Sipin Buldak ile Çaman arasındaki önemli yol ve Kandahar gümrüğü Taliban'ın kontrolüne girdi" ifadelerini kullandı. Afganistan hükümeti yetkilileri ise, Pakistan ile Durand Hattı sınırının yanında yer alan Wesh kasabasının düştüğüne ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

TALİBAN SINIR KAPILARINI TEK TEK ELE GEÇİRİYOR

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Shafiqullah Attai yaptığı açıklamada, Taliban'ın son haftalarda Herat kentinde yer alan İslam Qala ve Torghundi, Kunduz kentindeki Shirkhan Bandar'ın ve Farah kentindeki Abu Naser Farahi sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti. Attai, "Şu anda Taliban'da olması nedeniyle bu sınırlarda gerçekleşen ticaret hacmi hakkında kesin bir rakama sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Afganistan hükümeti tarafından yayınlanan verilere göre, her gün yaklaşık 900 kamyonun Wesh sınırını geçerek, Pakistan'ı Afganistan, İran ve Orta Asya ülkeleriyle bağladığı ifade ediliyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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