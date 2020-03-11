Taliban, Afgan hükümetinin bin 500 örgüt mensubunu serbest bırakma önerisini reddetti
Taliban, Afgan merkezi hükümetinin örgüt üyesi bin 500 mahkumun serbest bırakılması önerisini reddetti. Örgüt, bin 500 değil, 5 bin mahkumun serbest bırakılması gerektiğini belirtti
11.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:45
Taliban, Afgan merkezi hükümetinin örgüt üyesi bin 500 mahkumun serbest bırakılması önerisini reddetti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan ve cezaevindeki örgüt mensubu 5 bin militanın serbest bırakılmasını da içeren barış anlaşması kapsamında bin 500 mahkumun salıverilmesine ilişkin başkanlık kararı imzalamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com