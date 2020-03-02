Taliban, Afgan güçlerine karşı başlatılan kısmı ateşkesi sonlandırdı
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Taliban, Afgan güçlerine karşı başlatılan kısmı ateşkesi sonlandırdı

ABD ile barış anlaşması imzalamayan Taliban, Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı gittiği bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu ve yeniden operasyonlara başlayacağını açıkladı. Taliban'ın açıklamasının hemen ardından 3 kişinin öldüğü bombalı saldırı meydana geldi

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:54
Taliban, Afgan güçlerine karşı başlatılan kısmı ateşkesi sonlandırdı

ile barış anlaşması imzalamayan Taliban, Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı yaptığı bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu ve yeniden operasyonlara başlayacağını açıkladı.


Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, "Dokuz günlük şiddet azalta dönemi sona ermiştir, bundan sonra operasyonlarımız normal şekilde devam edecektir" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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