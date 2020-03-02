Taliban, Afgan güçlerine karşı başlatılan kısmı ateşkesi sonlandırdı

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:54

Amerika Birleşik Devletleri ile barış anlaşması imzalamayan Taliban, Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı yaptığı bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu ve yeniden operasyonlara başlayacağını açıkladı.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, "Dokuz günlük şiddet azalta dönemi sona ermiştir, bundan sonra operasyonlarımız normal şekilde devam edecektir" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle