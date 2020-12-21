Talat Bulut Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Talat Bulu diziye nasıl veda etti?
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Talat Bulut Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Talat Bulu diziye nasıl veda etti?

21.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:20
Talat Bulut Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Talat Bulu diziye nasıl veda etti?

Diziye sezon ortasında veda eden Talat Bulut Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Talat Bulu diziye nasıl veda etti?

Talat Bulut Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Talat Bulu diziye nasıl veda etti? Detaylar haberimizde.

TALAT BULUT YASAK ELMA'DAN NASIL AYRILDI?

Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinden ayrılıyor olması tamamen senaryo gereği gerçekleşecek; her şey normal gitseydi Talat Bulut Yasak Elma'dan 2020 mayıs ayında ayrılacaktı; ancak araya pandeminin girmesi sebebi ile nisan mayıs ayında yayınlanacak bölümler eylül ekim ayında yayınlandı ve ayrılıkta kasım ayına kalmış oldu.

TALAT BULUT YASAK ELMA DİZİSİNE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Talat Bulut Yasak Elma dizisine veda etmiş ve bu olay çok konuşuldu. Yeni yayınlanan bölümde ise Talat Bulut'un hayat verdiği Halit karakterinin yaşadığına dair şüphe edilmesi, Talat Bulut'un diziye geri döneceği düşünüldü. Yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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