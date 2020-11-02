Talat Bulut Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'dan neden ayrıldı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'dan pek çok oyuncu ayrıldı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Yasak Elma dizisinin 85. bölümünde çok önemli ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Yasak Elma'da Talat Bulut'a yazılan ölüm senaryosunun ortaya çıkması sonrası işler karıştı. Talat Bulut Yasak Elma'dan neden ayrılıyor? Yasak Elma Halit ölüyor mu?

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi. Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizinin 'Ender'i Şevval Sam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, ayrılıklar için "Güçlü kadınların var olduğu bir diziyiz. Senaristler ve yapımcılar böyle karar vermiş. Bizler de son dakika öğrendik" ifadelerini kullandı.

TALAT BULUT YASAK ELMADAN AYRILIYOR MU?

Talat Bulut sezon ortasında Yasak Elma dizisinden ayrılmak istemediğini belirterek, dizinin senaryosu hakkında da doğrulama yaptı. Diğer dizilerin kadroları tamamlanması nedeniyle Talat Bulut Eylül 2021'e kadar işsiz kalmış olacak. İşte bu nedenle Yasak Elma dizisinde yazılan bu ölüm senaryosu Yasak Elma setini karıştırdı; sadece Talat Bulut'a değil aynı zamanda da dizi de Kerim karakterine hayat veren Gökhan Alkan'a da ayrılık yazıldı ve Gökhan Alkan da sezon ortasın da bir anda işsiz kalacak. İki oyununun da kızdığı nokta sezon başında bir çok dizi de yer alabilecekken kendisi ile sözleşme yenileyen Yasak Elma dizisinin sezon başında sözleşmeyi iptal etmesi.

TALAT BULUT YASAK ELMADAN NEDEN AYRILIYOR?

Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinden ayrılıyor olması tamamen senaryo gereği gerçekleşecek; her şey normal gitseydi Talat Bulut Yasak Elma'dan 2020 mayıs ayında ayrılacaktı; ancak araya pandeminin girmesi sebebi ile nisan mayıs ayında yayınlanacak bölümler eylül ekim ayında yayınlandı ve ayrılıkta kasım ayına kalmış oldu.

Eğer Talat Bulut ve Gökhan Alkan'ın itirazları bir karşılık bulmaz ve yazılan Yasak Elma dizisi senaryosu değişmez ise; bu durumda Talat Bulut kasım ayı içinde Yasak Elma'dan ayrılacak. Yasak Elma kasım ayında yeni bir senaryo ile ekranlarda olacak ve Yasak Elma dizisi hikayesi tamamen değişecek.