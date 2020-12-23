Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Kerimoğlu korona virüse yenik düştü
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Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Kerimoğlu korona virüse yenik düştü

23.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:38
Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Kerimoğlu korona virüse yenik düştü

Talasemi Federasyonu Genel Başkanı ve Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Talasemi Federasyonu Genel Başkanı ve Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Aralık'ta korona virüs testi pozitif çıkan Burhan Kerimoğlu, 21 Aralık Pazartesi gününden beri tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tedavisi sürecinde acil kan aranan Kerimoğlu, sosyal medya hesabından da bu ihtiyacı duyurmuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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